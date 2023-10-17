17.10.2023 18:05 Віталій Хінєвіч

Фахівці відновили систему розподілу газу у Старому Салтові

Спеціалісти Харківської філії «Газмережі» розпочали пуски газу у будинки мешканців нижньої частини Старого Салтову, передає РЕДПОСТ .

Через інтенсивні обстріли рф селище залишилось без газопостачання у травні 2022 року. У листопаді, після звільнення ЗСУ населеного пункту, вдалось відновити газову інфраструктуру і підключити газ у верхній частині Салтову.

Через багаточисельні прильоти, роботи з відновлення газорозподільної системи у найбільш пошкодженій нижній частині селища, проводились після обстеження трас газопроводів саперами ДСНС.

Для відбудови розбитої інфраструктури фахівці Харківської філії «Газмережі» обстежили на пошкодження та відремонтували 15 км. газопроводів, замінили розбиту засувку на газорегуляторному пункті, ліквідували вже близько 20 пошкоджень газових комунікацій (розбиті труби на будинках, відірвані газові вводи) у домоволодіннях споживачів.

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До початку повномасштабного вторгнення рф на територію України, природний газ використовувало 1292 родини Старого Салтову. Наразі газопостачання відновлено до 300 будинків, у тому числі 15 домоволодінь нижнього Салтову. Підключення газопостачання триває.

Крім того, протягом 16 жовтня, попри погодні умови, відновлена подача газу для майже 2 тис. родин Солоницівської громади. Загалом відновлено газопостачання до 11,3 тис. осель.

Раніше РЕДПОСТ писав, що харківські комунальники за минулий тиждень усунули 95 аварійних ситуацій.