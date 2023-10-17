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17.10.2023  17:40   Віталій Хінєвіч

Ракетний удар по Грозі: триває видача тіл і фрагментів тіл родичам та знайомим загиблих

Харківські слідчі завершили ідентифікацію, загальна кількість загиблих не змінилася.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
Російський Іскандер М вбив 59 цивільних громадян. 5 постраждалих з пораненнями знаходяться в лікарні. Їх стан стабільний. 
 
До сьогодні близькі та знайомі загиблих забрали 49 тіл. Не залишилися поза увагою і фрагменти тіл, які зібрали на місці трагедії. Судово-медичні експертизи, ДНК-дослідження дозволили стверджувати, що від російської ракети загинули 59 осіб.  
 
За словами заступника начальника відділу розслідування злочинів учинених в умовах збройного конфлікту Слідчого управління ГУНП в Харківській області Олександра Кобилєва, слідчі та криміналісти з 5 жовтня цілодобово працювали над тим, щоб встановити усі обставини цієї страшної події.  
 
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«Сьогодні слідчі працюють у морзі, де відбувається видача тіл та їх фрагментів, які на початковому етапі розслідування не були ідентифіковані, - повідомив Олександр Кобилєв. – На теперішній час вони ідентифіковані і ми можемо передати їх родичам для того, щоб вони змогли провести своїх близьких в останню путь». 
 
Нагадаємо, 5 жовтня по закладу, де проводилися поминки, вдарив російський Іскандер. З 64 цивільних 59 загинули, 5 отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості. Над ідентифікацією загиблих цілодобово працювали слідчі та криміналісти.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що ворог здійснив обстріл села Гроза Куп'янського району 5 жовтня о 13.24.
 
Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  агрессия россии, харків
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