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17.10.2023  18:30   Віталій Хінєвіч

В Ізюмському районі підірвався трактор

52-річний чоловік загинув внаслідок підриву на вибухонебезпечному предметі.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.
 
Подія сталася 17 жовтня у полі поблизу села Піски-Радьківські Борівської громади Ізюмського району. В балці під час проведення польових робіт підірвався трактор МТЗ на невідомому пристрої. Тракторист, чоловік 1971 року народження загинув на місці.
 
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«Звертаємось до всіх з проханням бути максимально обережними та завжди пам’ятати про високу мінну небезпеку.
 
Нехтування правилами безпеки може призвести до непоправних наслідків. Не рухайтесь невідомими чи не перевіреними ґрунтовими дорогами. Не чіпайте будь-які підозрілі та незнайомі предмети. Не відвідуйте ліси, лісосмуги, поля, пойми річок та інші відкриті простори, особливо ті, де точилися бої, або які перебували під ворожою окупацією.
 
У разі виявлення підозрілого предмета повідомте про знахідку в ДСНС або Нацполіцію за телефонами "101", "102" або "112"., - йдеться у повідомленні.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що 14-річний хлопчик підірвався на ворожій вибухівці під Харковом.
 
Источник:   Головне управління ДСНС України у Харківській області
 Тэги:  міни, харків
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