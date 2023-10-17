17.10.2023 18:30 Віталій Хінєвіч

В Ізюмському районі підірвався трактор

52-річний чоловік загинув внаслідок підриву на вибухонебезпечному предметі.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

Подія сталася 17 жовтня у полі поблизу села Піски-Радьківські Борівської громади Ізюмського району. В балці під час проведення польових робіт підірвався трактор МТЗ на невідомому пристрої. Тракторист, чоловік 1971 року народження загинув на місці.

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«Звертаємось до всіх з проханням бути максимально обережними та завжди пам’ятати про високу мінну небезпеку.

Нехтування правилами безпеки може призвести до непоправних наслідків. Не рухайтесь невідомими чи не перевіреними ґрунтовими дорогами. Не чіпайте будь-які підозрілі та незнайомі предмети. Не відвідуйте ліси, лісосмуги, поля, пойми річок та інші відкриті простори, особливо ті, де точилися бої, або які перебували під ворожою окупацією.

У разі виявлення підозрілого предмета повідомте про знахідку в ДСНС або Нацполіцію за телефонами "101", "102" або "112"., - йдеться у повідомленні.

Раніше РЕДПОСТ писав, що 14-річний хлопчик підірвався на ворожій вибухівці під Харковом.