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15.10.2023  18:20   Рита Парфенова

14-річний хлопчик підірвався на ворожій вибухівці під Харковом

Підліток з Харківщини, який підірвався на ворожій міні, отриміє всю необхідну медичну допомогу


Фото з відкритих джерел

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на пресслужбу ХОВА.

Надзвичайна подія сталася 15 жовтня у селі Кам'янка Ізюмського району. Там на вубохонебезпечному предметі підірвався 14-річний хлопчик.

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Підліток госпіталізований з пораненням. Зараз постраждалий отримує необхідну допомогу лікарів.

Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом минулої доби, 14 жовтня, піротехнічними розрахунками ДСНС проведено обстеження біля 8,3 га території. Саперами виявлено та знешкоджено 151 одиниця ворожих мін, вибухівок та боєприпасів.

 

Источник:   Телеграм Олега Синєгубова
 Тэги:  міна, харків, вибух, агрессия россии
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