Підліток з Харківщини, який підірвався на ворожій міні, отриміє всю необхідну медичну допомогу
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на пресслужбу ХОВА.
Надзвичайна подія сталася 15 жовтня у селі Кам'янка Ізюмського району. Там на вубохонебезпечному предметі підірвався 14-річний хлопчик.
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Підліток госпіталізований з пораненням. Зараз постраждалий отримує необхідну допомогу лікарів.
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День якнайкраще підходить для пошуку компромісів, «розрулювання» складних ситуацій, а також для будь-яких заходів – від офіційних переговорів до вечірки з друзями.
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