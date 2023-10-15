15.10.2023 11:35 Віталій Хінєвіч

Розмінування Харківської області: інформація від піротехніків

За минулу добу 14 жовтня піротехнічними розрахунками ДСНС проведено обстеження біля 8,3 га території.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

Протягом минулої доби, 14 жовтня піротехнічними розрахунками ДСНС проведено обстеження біля 8,3 га території, з них 0,93 га за допомогою машин механізованого розмінування, 3,9 км ліній електропередач, 20 приватних домогосподарств у Харківському, Ізюмському, Куп’янському, Богодухівському та Чугуївському районах області.

Саперами виявлено та знешкоджено 151 одиниця ворожих мін, вибухівок та боєприпасів. До робіт залучалися 34 піротехнічних розрахунки ДСНС у складі 164 саперів та 70 одиниць техніки.

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Всього, з початку бойових дій піротехніки ДСНС обстежили близько 3784,2 га території 278,2 км автомобільних доріг, 2710,6 км ЛЕП, 159,5 км залізничних колій та 217,7 км газопроводів. Виявлено та знешкоджено 80 тис. 309 вибухонебезпечних предметів.