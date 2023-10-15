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15.10.2023  10:50   Віталій Хінєвіч

Тіла дістали з-під завалів: правоохоронці зафіксували наслідки обстрілу Харківщини

Окупанти вдарили по селу Харківської області авіабомбою, є двоє загиблих та поранена.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
 
За даними слідства, 15 жовтня близько 2:00 ворог завдав удар керованою авіабомбою по селу Дружелюбівка Ізюмського району. Ціллю держави-агресора вкотре стали цивільні об‘єкти — житлові будинки. 
 
Станом на зараз відомо про двох загиблих: 54-річну жінку та 57-річного чоловіка. Рятувальники дістали їх тіла з-під завалів. Ще одна 65-мирна жителька отримала поранення.
 
 
У селі пошкоджено та зруйновано низку приватних домоволодінь.
 
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За процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).
 
Прокурори у взаємодії зі слідчими поліції вживають всіх заходів для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил держави-агресора.
 
 
Источник:   Харківська обласна прокуратура
 Тэги:  агрессия россии, харків
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