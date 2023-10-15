15.10.2023 10:50 Віталій Хінєвіч

Тіла дістали з-під завалів: правоохоронці зафіксували наслідки обстрілу Харківщини

Окупанти вдарили по селу Харківської області авіабомбою, є двоє загиблих та поранена.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

За даними слідства, 15 жовтня близько 2:00 ворог завдав удар керованою авіабомбою по селу Дружелюбівка Ізюмського району. Ціллю держави-агресора вкотре стали цивільні об‘єкти — житлові будинки.

Станом на зараз відомо про двох загиблих: 54-річну жінку та 57-річного чоловіка. Рятувальники дістали їх тіла з-під завалів. Ще одна 65-мирна жителька отримала поранення.

У селі пошкоджено та зруйновано низку приватних домоволодінь.

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За процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Прокурори у взаємодії зі слідчими поліції вживають всіх заходів для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил держави-агресора.