15.10.2023 12:20 Віталій Хінєвіч

У Харківській області засіяли озиминою майже 169 тисяч гектарів

Фермерські господарства регіону продовжують збирати пізні зернові культури, готувати ґрунт та сіяти озимину.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

Під врожай озимих культур на наступний рік планують засіяти 246,6 тисячі гектарів, що на 8,5% більше, ніж у 2022 році. Із них вже оброблено більш як 210 тисяч гектарів, а сівбу провели на площі 168,7 тисячі гектарів.

«Фермерські господарства вже сіють озимі пшеницю, жито та ячмінь. Ріпаку висіяно на 28% більше від прогнозу. Сівба триває в тому числі з використанням мінеральних добрив. Сходи озимих зернових культур отримані на 49,9 тисячі гектарів або 26% до засіяних площ», - зазначив заступник начальника Харківської обласної військової адміністрації Євген Іванов.

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Крім того, в регіоні тривають робото зі збору врожаю пізніх зернових культур. Соняшнику зібрано понад 500 тисяч тонн, а сої – майже 49 тисяч тонн. Загалом фермери Харківщини намолотили 1 мільйон 473 тисячі тонн зерна ранніх та пізніх зернових культур.