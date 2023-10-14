    
Главная Новини Харкова Економіка та промисловість В Україні зростають ціни на хліб
14.10.2023  16:31   Дмитро Колонєй

В Україні зростають ціни на хліб

Чому це відбувається а скільки триватиме. пояснив експерт.


В Україні зростають ціни на хліб
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Agro News, ціни на хліб та всю хлібну продукцію зростуть. До кінця року подорожчання цієї групи прогнозується на рівні 5-10 відсотків.
 
Такий прогноз надав президент Всеукраїнської асоціації пекарів Юрій Дученко, пише agronews.ua. Вже цього місяця цінники на хліб підвищаться на 5 відсотків.
 

Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram

 
 
"Вже з жовтня очікується підвищення цін у межах 5%. Відбувається це через високі ціни на пшеницю 2-3 класу, подорожчання пального, енергоносіїв. Крім того, на сьогоднішній день у пекарів низькі зарплати, тому їх підвищення вкрай важливе для галузі" , - пояснив він.
 
 

Чому зростають ціни на хліб

 
 
На українському ринку недостатньо пшениці другого класу. Саме її використовують для випікання хлібної продукції. За словами Дученка, вже можна говорити, що до кінця сезону хлібопекарська галузь України недоотримає майже 1 млн. тонн пшениці 2 класу.
 
Источник:   Agro News
 Тэги:  прогноз, ціни, хліб
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
13.10 Армія РФ прагне виготовити мільйони боєприпасів і в осінньо-зимовий період знову атакуватиме енергетичну систему України - ГУР 12.10 Економіка та промисловість Дорожчає популярний продукт: який саме 08.10 Економіка та промисловість Подорожчала майже вся молочка: у чому справа
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 