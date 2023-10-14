14.10.2023 16:31 Дмитро Колонєй

В Україні зростають ціни на хліб

Чому це відбувається а скільки триватиме. пояснив експерт.



В Україні зростають ціни на хліб



Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Agro News, ціни на хліб та всю хлібну продукцію зростуть. До кінця року подорожчання цієї групи прогнозується на рівні 5-10 відсотків.

Такий прогноз надав президент Всеукраїнської асоціації пекарів Юрій Дученко, пише agronews.ua. Вже цього місяця цінники на хліб підвищаться на 5 відсотків.

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"Вже з жовтня очікується підвищення цін у межах 5%. Відбувається це через високі ціни на пшеницю 2-3 класу, подорожчання пального, енергоносіїв. Крім того, на сьогоднішній день у пекарів низькі зарплати, тому їх підвищення вкрай важливе для галузі" , - пояснив він.

Чому зростають ціни на хліб

На українському ринку недостатньо пшениці другого класу. Саме її використовують для випікання хлібної продукції. За словами Дученка, вже можна говорити, що до кінця сезону хлібопекарська галузь України недоотримає майже 1 млн. тонн пшениці 2 класу.

Источник: Agro News

ціни, хліб Тэги: прогноз