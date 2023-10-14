14.10.2023 17:24

У харківській галереї відкрилася виставка під символічною назвою

Автори харківської експозиції поєднали вічне і миттєве,



Фото: Василь Голосний / РЕДПОСТ

Як повідомляє РЕДПОСТ, у великій залі інформаційно-виставкового центру «Бузок» відкрилася виставка під символічною назвою «Озирнися…»Пейзажі рідного краю і закордонних локацій, натюрморти, портрети, графічні філософські твори, морська тематика об’єднані в одну насичену експозицію, яку представили три харківські художниці – Олена Середа, Оксана Бажинова та Олеся Тетянчук.

Дівчата дуже люблять своє місто, неймовірні романтики. У кожному творі вони поєднали вічне і миттєве, красиве й сурове, спробували донести це все до відвідувача в наш важкий час. Роботи і радують око, і запрошують до роздумів. Всі художниці мають свою тематику, свій стиль, свою особисту техніку виконання, за плечима в кожній багато виставок у країні і за кордоном.

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