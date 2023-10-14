    
Главная Фото Культура і Туризм У харківській галереї відкрилася виставка під символічною назвою
14.10.2023  17:24   

У харківській галереї відкрилася виставка під символічною назвою

Автори харківської експозиції поєднали вічне і миттєве,


Фото: Василь Голосний / РЕДПОСТ
Як повідомляє РЕДПОСТ, у великій залі інформаційно-виставкового центру «Бузок»  відкрилася виставка під символічною назвою  «Озирнися…»Пейзажі рідного краю і закордонних локацій, натюрморти, портрети, графічні філософські твори, морська тематика об’єднані в одну насичену експозицію, яку представили три харківські художниці – Олена Середа, Оксана Бажинова та Олеся Тетянчук.
 
Дівчата дуже люблять своє місто, неймовірні романтики. У кожному творі вони поєднали вічне і миттєве, красиве й сурове, спробували донести це все до відвідувача в наш важкий час. Роботи і радують око,  і запрошують до роздумів.  Всі художниці мають свою тематику, свій стиль, свою особисту техніку виконання, за плечима в кожній багато виставок у країні і за кордоном.
 

Фотогалерея

Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 