Сонячне затемнення: чи зможуть його побачити українці

14.10.2023 15:34 Дмитро Колонєй

14 жовтня 2023 року жителі кількох континентів зможуть спостерігати дивовижне небесне явище – кільцеподібне сонячне затемне

Тому супутник Землі неспроможна повністю закрити собою Сонце. Коли це відбувається, на Землі можна побачити яскраве світле кільце навколо місячного диска.

Кільцеподібне сонячне затемнення відбувається раз на один-два роки. Наступне пройде 2 жовтня 2024 року, проте його побачать лише жителі Чилі та Аргентини.

14 жовтня сонячне затемнення розпочнеться о 09:13 ранку за тихоокеанським літнім часом над американським штатом Орегон. Таким чином його буде видно з восьми штатів на південному заході США.Біля узбережжя Нікарагуа та Коста-Ріки можна буде побачити саму точку затемнення, де її буде видно протягом 5 хвилин 17 секунд.

Кільцеподібне затемнення закінчиться на заході сонця в Атлантичному океані. На суші його можна буде побачити в Техасі о 12.03 за північноєвропейським часом.

За київським часом сонячне затемнення розпочнеться о 18:03, максимальна фаза – 20:59, завершення – о 23:55. Однак в Україні це явище побачити наживо не вдасться.