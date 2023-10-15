15.10.2023 09:25 Віталій Хінєвіч

Через ворожі обстріли в Харківській області виникли пожежі

Протягом доби з 14 по 15 жовтня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

О 07:14 у с. Куп’янськ-Вузловий внаслідок обстрілу горів житловий будинок на площі 150 м.кв. Пожежа була ліквідована о 09:37. Жертв та постраждалих немає. Від ДСНС залучалось 2 одиниці техніки та 10 чоловік особового складу.

Вночі о 02:33 у с. Дружелюбівка Ізюмського району внаслідок обстрілу горів житловий будинок на площі 20 м.кв. На місці події з під завалів було вилучено тіла чоловіка та жінки. Пожежа ліквідована о 05:30. Від ДСНС залучалось 2 одиниці техніки та 12 чоловік особового складу.

Один раз рятувальники проводили обстеження місць ворожих обстрілів, де пожеж не відбулось.

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О 06:25 бійці 44-ї ДПРЧ виїхали на обстеження частково зруйнованої росіянами 5-ти поверхового житлового будинку у с. Куп’янськ-Вузловий. Була інформація про можливу наявність людей під завалами. Рятувальники розгорнули пошуково-рятувальну операцію. На щастя загиблих чи травмованих людей виявлено не було.

Загалом за цей період рятувальниками було здійснено 15 оперативних виїздів, з яких:

4 – на ліквідацію пожеж, 2 з яких були спричинені ворожими обстрілами;

1 – на перевірку після обстрілів;

7 – допомога населенню і комунальним службам;

3 – інші виїзди.

Раніше РЕДПОСТ писав, що рятувальники ліквідували пожежу у Харківському академічному театрі музичної комедії.