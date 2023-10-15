15.10.2023 09:25 Віталій Хінєвіч
Через ворожі обстріли в Харківській області виникли пожежі
Протягом доби з 14 по 15 жовтня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.
О 07:14 у с. Куп’янськ-Вузловий внаслідок обстрілу горів житловий будинок на площі 150 м.кв. Пожежа була ліквідована о 09:37. Жертв та постраждалих немає. Від ДСНС залучалось 2 одиниці техніки та 10 чоловік особового складу.
Вночі о 02:33 у с. Дружелюбівка Ізюмського району внаслідок обстрілу горів житловий будинок на площі 20 м.кв. На місці події з під завалів було вилучено тіла чоловіка та жінки. Пожежа ліквідована о 05:30. Від ДСНС залучалось 2 одиниці техніки та 12 чоловік особового складу.
Один раз рятувальники проводили обстеження місць ворожих обстрілів, де пожеж не відбулось.
О 06:25 бійці 44-ї ДПРЧ виїхали на обстеження частково зруйнованої росіянами 5-ти поверхового житлового будинку у с. Куп’янськ-Вузловий. Була інформація про можливу наявність людей під завалами. Рятувальники розгорнули пошуково-рятувальну операцію. На щастя загиблих чи травмованих людей виявлено не було.
Загалом за цей період рятувальниками було здійснено 15 оперативних виїздів, з яких:
-
4 – на ліквідацію пожеж, 2 з яких були спричинені ворожими обстрілами;
-
1 – на перевірку після обстрілів;
-
7 – допомога населенню і комунальним службам;
-
3 – інші виїзди.
Раніше РЕДПОСТ писав, що рятувальники ліквідували пожежу у Харківському академічному театрі музичної комедії.
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Комментариев: 0