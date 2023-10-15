Харківські прикордонники провели технічне обслуговування ворожої вантажівки: відео

Державна прикордонна служба України ефективно нищить ворога в районі активних бойових дій.
Відео вдалої операції опублікувала Державна прикордонна служба України, передає РЕДПОСТ.
Днями бійці повітряної розвідки штурмової бригади «Сталевий Кордон» на Куп’янському напрямку виявили ворожу вантажівку з будівельними матеріалами для облаштування вогневих позицій.
Для проведення останнього технічного обслуговування автомобіля вилетів прикордонний дрон-камікадзе. За результатами ретельного огляду встановлено, що транспортний засіб більше не придатний до експлуатації.
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