15.10.2023 19:26 Рита Парфенова

Подробиці підриву хлопчика на міні та про стан його здоров'я розповіли рятувальники Харківщини

14-річний хлопчик підірвався на вибухонебезпечному предметі у селі Кам'янці Ізюмського району 15 жовтня

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на пресслужбу ДСНС у Харківській області, 15 жовтня від правоохоронців надійшло повідомлення, що у селі Кам'янка Ізюмського району Харківської області, підліток 2008 року народження отримав поранення.



За попередніми даними, він разом з батьком збирав металобрухт та натрапив на протипіхотну міну ПФМ-1 «Пелюстка».

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Наразі постраждалий госпіталізований з діагнозом мінно-вибухова травма та поранення правої стопи.

Раніше РЕДПОСТ писав, що підліток з Харківщини, який підірвався на ворожій міні, отриміє всю необхідну медичну допомогу.