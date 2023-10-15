15.10.2023 20:58 Рита Парфенова

15 ворожих атак відбили українські воїни на Харківщині

Про стан бойових дій на Харківщині ввечері 14 жовтня 2023 року поінформували у Генштабі ЗСУ.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Генштаб ЗСУ, бойова ситуація в Харківській області наступна.

На Слобожанському напрямку противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, продовжує обстріли населених пунктів з території рф, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Уди, Вовчанські Хутори, Гатище, Бударки.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

На Куп’янському напрямку українські воїни відбили понад 15 атак ворога в районах Синьківки та Іванівки Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, зокрема, Кам’янка, Синьківка, Кучерівка, Іванівка. Крім того противник завдав авіаційного ударів біля села Піщане Куп'янського району

На Лиманському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Дружелюбівка, Чернещина Харківської області.