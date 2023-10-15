15.10.2023 08:00 Віталій Хінєвіч

Окупанти обстрілювали Харківську область

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Авіаційних ударів зазнали: Голубівка, Куп'янськ, Петропавлівка, Подоли, Піщане Харківської області.

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В зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку українські воїни відбили 10 атак ворога в районах Синьківки та Іванівки Харківської області.