15.10.2023 07:30 Рита Парфенова

15 жовтня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

У третю неділю жовтня в Україні відзначають День працівників харчової промисловості.

Свято засновано у 1995 році на підтримку ініціативи працівників харчової промисловості, а також професійних спілок. Харчова промисловість України — це тисячі великих, середніх та малих підприємств різної форми власності, які виробляють майже 20% загального обсягу промислової продукції. Найбільша частина реалізованої продукції – це напої, м'ясні та молочні продукти, тютюнові вироби, хліб та хлібобулочні вироби, жири. Специфіка галузі така, що від дбайливих рук залежить і кількість, і якість продуктів, яку ми щодня оцінюємо та цінуємо.

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Заснований ООН та ЮНІСЕФ у 2008 році Всесвітній день чистих рук, присвячений основам особистої гігієни. Його головна мета – виробити насамперед у дітей звичку мити руки як удома, так і поза ним. Експерти неодноразово заявляли, що банальна звичка мити руки може рятувати тисячі життів щодня. Тим більше зараз, коли світ охопила пандемію Covid-19. Не забувайте, коронавірус передається як повітряно-краплинним шляхом, так і контактно-побутовим.



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Всесвітній день сільських жінок, що відзначається щорічно 15 жовтня, покликаний нагадати суспільству, наскільки багатьом воно завдячує сільським жінкам, наскільки цінна їхня праця. Виявляється, жінки, які мешкають у селі, становлять четверту частину всього населення нашої планети.

В Україні таких жінок понад 8 мільйонів, близько 40% сільських жінок України мають вищу освіту (для порівняння – третина сільських жінок світу зовсім неписьменна), із близько 40 тисяч фермерських господарств України кожне шосте очолює жінка. У селі проживає переважна більшість багатодітних сімей та матерів-героїнь України.

У лютому 2001 року було створено Всеукраїнську громадську організацію «Союз сільських жінок України». Ініціативу подали Полтавський, Харківський, Кіровоградський, Черкаський, Київський обласні осередки організації. Головне завдання організації: сприяння розвитку сільськогосподарського виробництва та створенню умов для задоволення та захисту економічних, творчих, соціальних та інших спільних інтересів сільських жінок, а також відновлення покинутих сіл, розвиток підприємницької діяльності на селі, залучення жінок та чоловіків сільської місцевості до участі у діяльності влади та місцевого самоврядування тощо.



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Ще одна дата, яку відзначають 15 жовтня, Міжнародний день білої тростини – не свято. Це своєрідний знак біди, що нагадує суспільству про існування поряд людей з обмеженими фізичними можливостями, про допомогу та солідарність. Міжнародний день Білої тростини – символу незрячої людини – було встановлено США 15 жовтня 1970 року з ініціативи Міжнародної федерації сліпих.

Прикмети дня

15 жовтня православні вшановують пам'ять мученика Кіпріана та мучениці Юстини. Ця дата вважалася днем ​​очищення від народжень та порятунку від злих духів. Причому, як правило, чоловіки молилися Купріяну (Кіпріану), а жінці – Устінні (Іустині).

В давнину дівчата на Кіпріана збиралися на вечірки і разом займалися рукоділлям. З цього дня і до 20 листопада селяни сіяли на зиму буряки, моркву, кріп, петрушку та часник.

Цього дня потрібно бути дуже уважними, обережними, уникати конфліктів та суперечок. Сварки можуть викликати біду на сім'ю.



Вживати алкоголь не рекомендується. Казали, п'яного чорти відвідають.

В давнину дівчата на Кіпріана збиралися на вечірки і разом займалися рукоділлям. З цього дня і до 20 листопада селяни сіяли на зиму буряки, моркву, кріп, петрушку та часник.

Що не можна робити 15 жовтня

Цього дня не рекомендують розпочинати нові справи та планувати переїзд на нове місце проживання.

Також не варто одягати яскравий одяг, вважається, що строкаті фарби можуть привернути нещастя.

Цей день також несприятливий для пересадки кімнатних рослин.

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У 70 році до н. е. народився Вергілій, римський поет.



1583 — українські землі у складі Речі Посполитої перейшли з юліанського на григоріанський календар (разом з Іспанією, Королівством Португалія та більшістю італійських держав).



1581 - у Парижі королева-мати Франції Катерина Медічі представила своїм гостям перший в історії публічний балет - "Комічний балет королеви".



1615 — засновано Київське Богоявленське Братство і школу при ньому, згодом (1632) перетворену на колеґію, а потім — на Києво-Могилянську Академію (1701).



1666 - англійський король Чарльз II ввів нову моду - вперше одягнув жилет.



1844 – народився Фрідріх Ніцше, німецький філософ («Так казав Заратустра», «Воля до влади», «По той бік добра і зла»).



1897 – народився Ілля Ільф (справжнє ім'я Ієхіел-Лейб Файнзільберг), письменник («Дванадцять стільців», «Золоте теля»)



1908 – Королівський хірургічний коледж в Англії вирішує дозволити жінкам отримання ліцензії на право роботи зубними хірургами.



1920 – народився Маріо Пьюзо, американський письменник італійського походження, автор роману «Хрещений батько».



1948 – народився Іван Гаврилюк, український актор («Кармелюк», «Гори димлять»).



1948 – народився Кріс де Бург (справжнє ім'я – Крістофер Джон Девісон), ірландський музикант та композитор.



1959 – у Мюнхені агент КДБ убив Степана Бандеру.



1960 – народився Євген Комаровський, український лікар-педіатр, письменник та телеведучий.



1981 – засновано американську метал-групу Metallica.



2000 – іспанські вчені проаналізували більшість із існуючих видів спорту на предмет корисності та дійшли невтішного висновку: жоден з них не є однозначно нешкідливим.

Іменини відзначають:

Андрій, Ганна, Борис, Василь, Георгій, Давид, Іван, Костянтин, Михайло, Олександра, Петро, ​​Степан, Федір.