17.10.2023 19:00 Віталій Хінєвіч

Правоохоронці Харківщини допомогли повернусь додому чоловікові, що заблукав

Мешканка Чугуївського району звернулася до поліцейських з інформацією про те, що її чоловік заблукав у полі.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

16 жовтня о 22:06 до відділу поліції надійшло повідомлення від мешканки села Соколове про те, що її чоловік заблукав у полі поблизу села Бірки Чугуївського району.

Відреагувавши на повідомлення, поліцейські одразу розпочали розшукові заходи. Протягом двох годин правоохоронці прочісували місцевість та виявили розшукуваного у полі між лісосмугами поблизу населених пунктів Бірки та Червоний Велетень.

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Працівники поліції вдягнули чоловіка у теплий одяг, напоїли та винесли з лісу. Постраждалий жертвою злочину не став. Його передали медикам.