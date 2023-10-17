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17.10.2023  19:00   Віталій Хінєвіч

Правоохоронці Харківщини допомогли повернусь додому чоловікові, що заблукав

Мешканка Чугуївського району звернулася до поліцейських з інформацією про те, що її чоловік заблукав у полі.

 
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
16 жовтня о 22:06 до відділу поліції надійшло повідомлення від мешканки села Соколове про те, що її чоловік заблукав у полі поблизу села Бірки Чугуївського району.
 
Відреагувавши на повідомлення, поліцейські одразу розпочали розшукові заходи. Протягом двох годин правоохоронці прочісували місцевість та виявили розшукуваного у полі між лісосмугами поблизу населених пунктів Бірки та Червоний Велетень. 
 
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Працівники поліції вдягнули чоловіка у теплий одяг, напоїли та винесли з лісу. Постраждалий жертвою злочину не став. Його передали медикам.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що у харківській багатоповерхівці двоє мешканців задихалися від пригорілої їжі.
 
Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  події, харків
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