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17.10.2023  14:30   Рита Парфенова

У харківській багатоповерхівці двоє мешканців задихалися від пригорілої їжі

Співробітники ДСНС врятували з задимленої оселі двох мешканців багатоповерхівки у Салтівському районі Харкова

рятувальники ДСНС у Харківській області

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на пресслужбу ДСНС, подія сталася вранці 17 жовтня.

О 11:29 рятувальникам надійшло повідомлення про задимлення у квартирі 9-поверхового житлового будинку на вул. Гвардійців Широнінців у місті Харкові.

Унаслідок підгоряння харчових продуктів на плиті сталося задимлення квартири на другому поверсі житлового будинку. На щастя, не виникло пожежі.

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Із задимленої квартири вогнеборці врятували чоловіка 1972 року народження та жінку 1976 року народження. Постраждалі були оглянуті співробітниками екстреної медичної допомоги, але від госпіталізації відмовились.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що минулої доби рятувальники ДСНС чотири рази виїжджали на гасіння пожеж, одна з яких була викликана ворожими обстрілами.

 

Источник:   ГУ ДСНС
 Тэги:  дснс, пожежа, харків
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