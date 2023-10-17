17.10.2023 14:30 Рита Парфенова

У харківській багатоповерхівці двоє мешканців задихалися від пригорілої їжі

Співробітники ДСНС врятували з задимленої оселі двох мешканців багатоповерхівки у Салтівському районі Харкова





Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на пресслужбу ДСНС, подія сталася вранці 17 жовтня.



О 11:29 рятувальникам надійшло повідомлення про задимлення у квартирі 9-поверхового житлового будинку на вул. Гвардійців Широнінців у місті Харкові.



Унаслідок підгоряння харчових продуктів на плиті сталося задимлення квартири на другому поверсі житлового будинку. На щастя, не виникло пожежі.

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Із задимленої квартири вогнеборці врятували чоловіка 1972 року народження та жінку 1976 року народження. Постраждалі були оглянуті співробітниками екстреної медичної допомоги, але від госпіталізації відмовились.