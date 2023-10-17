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17.10.2023  13:56   Рита Парфенова

Харків'янам пропонують вибрати нову назву для залізничної станції «Харків-Балашовський»

У Харкові стартувало обговорення щодо перейменування залізничної станції «Харків-Балашовський»


Фото: ХМР

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на міськраду, у Харкові проводиться громадське обговорення у формі електронних консультацій щодо перейменування залізничної станції «Харків-Балашовський» на «Харків-Слобідський».

Детальніше ознайомитися з пропозицією та долучитися до обговорення харків’яни можуть за посиланням.

Також подати пропозиції (зауваження) щодо перейменування можна:
  • надіславши листа на адресу: пл. Конституції, 7;
  • електронною поштою: [email protected];
  • за тел.: (057) 760-79-68.
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Термін подання пропозицій – з 17 до 20 жовтня включно.

Раніше РЕДПОСТ писав, що Харківський міський голова Ігор Терехов прокоментував закриття муралу Георгію Жукову у Харкові утеплювачем стін.

Источник:   ХМР
 Тэги:  перейменування, харків
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