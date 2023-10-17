Харків'янам пропонують вибрати нову назву для залізничної станції «Харків-Балашовський»

У Харкові стартувало обговорення щодо перейменування залізничної станції «Харків-Балашовський»
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на міськраду, у Харкові проводиться громадське обговорення у формі електронних консультацій щодо перейменування залізничної станції «Харків-Балашовський» на «Харків-Слобідський».
Детальніше ознайомитися з пропозицією та долучитися до обговорення харків’яни можуть за посиланням.
Раніше РЕДПОСТ писав, що Харківський міський голова Ігор Терехов прокоментував закриття муралу Георгію Жукову у Харкові утеплювачем стін.
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