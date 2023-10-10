Побажання людей - закон для влади, – Ігор Терехов про декомунізацію та мурал Георгію Жукову

Харківський міський голова Ігор Терехов прокоментував закриття муралу Георгію Жукову у Харкові утеплювачем стін.
Про те, що днями сталося з муралом Георгію Жукову на одній з багатоповерхівок Харкова, мер міста розповів у ефірі національного телемарафону, передає РЕДПОСТ.
«Що стосуються цього муралу, його ми закрили теплоізоляційним матеріалом. Сьогодні суспільство не хоче бачити таких людей на муралах, тому ми це робимо, бо побажання людей - це закон для влади», – сказав Ігор Терехов.
Він узагальнив, що міська влада дуже серйозно ставиться до декомунізації, бо наш ворог використовує радянську символіку, символіку другої світової війни, і тому нам потрібно сьогодні крок за кроком йти до комунізації. Зараз є на це замова суспільства, – підсумував міський голова.
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