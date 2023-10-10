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10.10.2023  16:47   Рита Парфенова

Побажання людей - закон для влади, – Ігор Терехов про декомунізацію та мурал Георгію Жукову

Харківський міський голова Ігор Терехов прокоментував закриття муралу Георгію Жукову у Харкові утеплювачем стін.


РЕДПОСТ

Про те, що днями сталося з муралом Георгію Жукову на одній з багатоповерхівок Харкова, мер міста розповів у ефірі національного телемарафону, передає РЕДПОСТ.

«Що стосуються цього муралу, його ми закрили теплоізоляційним матеріалом. Сьогодні суспільство не хоче бачити таких людей на муралах, тому ми це робимо, бо побажання людей - це закон для влади», – сказав Ігор Терехов.

Він узагальнив, що міська влада дуже серйозно ставиться до декомунізації, бо наш ворог використовує радянську символіку, символіку другої світової війни, і тому нам потрібно сьогодні крок за кроком йти до комунізації. Зараз є на це замова суспільства, – підсумував міський голова.

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«Практично кожної сесії ми приймаємо рішення щодо перейменування вулиць, і на наступну сесію ми також винесемо вулиці, які зараз носять топоніми радянських часів, й вони будуть перейменовані. Ми зробимо таким чином, щоб  у Харкові не було таких топонімів», – запевнив Ігор Терехов.
Мурал маршалу Жукову на фасаді будинку на вулиці Танкопія у Харкові закрили утеплювачем
Мурал маршалу Жукову на фасаді будинку на вулиці Танкопія у Харкові закрили утеплювачем
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що харківський міський голова Ігор Терехов у ефірі національного телемарафону повідомив про готовність до нового опалювального сезону.
Тэги:  декомунізація, ігор терехов, харків
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