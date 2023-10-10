10.10.2023 16:00 Дмитро Колонєй

Правоохоорці попередили про шахрайську схему мешканців Харківщини

Яким чином ошукують жителів Харківшини аферистси, розповіли поліцейські.

Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на ГУ Нацполіції, на Харківщині діє шахрайська схема, за якою незнайомі люди приходять й пропонують щось у них придбати значно дешевше, ніж у магазині. У такому разі не слід втрачати пильність.ю Треба пам’ятайте: “безкоштовний сир - тільки в мишоловці”.

Що робити у такій ситуації?

Головне, не пускайте незнайомців додому. Якщо маєте сумніви, залучіть до розмови сусідів або зателефонуйте родичам: це може відлякати шахраїв. Повідомте про подію до поліції за номером телефону 102.