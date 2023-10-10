Правоохоорці попередили про шахрайську схему мешканців Харківщини

Яким чином ошукують жителів Харківшини аферистси, розповіли поліцейські.
Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на ГУ Нацполіції, на Харківщині діє шахрайська схема, за якою незнайомі люди приходять й пропонують щось у них придбати значно дешевше, ніж у магазині. У такому разі не слід втрачати пильність.ю Треба пам’ятайте: “безкоштовний сир - тільки в мишоловці”.
Комментариев: 0
Справи, які потребують логічного підходу, будуть успішними. За умови, що зможете подолати осінню нудьгу.
Ранок та день у Харкові будуть хмарними, а вечір обіцяє ясну погоду. Без опадів.
В Україні 10 жовтня відзначають День працівників стандартизації та метрології.
влажность:
давление:
ветер: