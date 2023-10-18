18.10.2023 11:49 Рита Парфенова

У Харкові пролунав вибух

Об 11.48 ранку 18 жовтня у Харкові пролунав вибух.



Фото з відкритих джерел

Як повідомляє РЕДПОСТ, у місті пролунав вибух.



Містян закликають перебувати в укриттях.

У окремих районах міста є проблеми з електропостачанням.

Міський голова Ігор Терехов підтвердив, що є певні проблеми зі світлом, але служби відразу після «прильоту» почали роботу по стабілізації напруги.

За даними мера Харкова, попередньо, влучанні було в Індустріальному районі міста.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що на Куп’янському напрямку українські воїни відбили понад 15 атак ворога в районах населених пунктів Синьківка, Іванівка та Кислівка.