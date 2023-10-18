Об 11.48 ранку 18 жовтня у Харкові пролунав вибух.
Як повідомляє РЕДПОСТ, у місті пролунав вибух.
Містян закликають перебувати в укриттях.
У окремих районах міста є проблеми з електропостачанням.
Міський голова Ігор Терехов підтвердив, що є певні проблеми зі світлом, але служби відразу після «прильоту» почали роботу по стабілізації напруги.
За даними мера Харкова, попередньо, влучанні було в Індустріальному районі міста.
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Раніше РЕДПОСТ писав, що на Куп’янському напрямку українські воїни відбили понад 15 атак ворога в районах населених пунктів Синьківка, Іванівка та Кислівка.
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Намагайтеся не зациклюватися на обставинах, що створюють ті чи інші ситуації. Дійте, щоб отримати потрібний результат, а розбиратиметеся потім.
Перша половина дня у Харкові буде ясною, а після обіду з'являться хмари. Без опадів.
Сьогодні відзначається Європейський день боротьби із торгівлею людьми.
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