18.10.2023 11:06 Рита Парфенова

Розмінування Харківської області: інформація від піротехніків

За добу піротехніки ДСНС обстежили більше 11,5 га території та знешкодили 86 вибухонебезпечних предметів.

У пресслужбі ДСНС розповіли, як триває гуманітарне розмінування Харківщини, повідомляє РЕДПОСТ.

Протягом останньої доби, 17 жовтня, розрахунки піротехніків Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) провели обстеження на площі близько 11,5 гектарів території. З цієї площі 1,5 гектара було обстежено за допомогою машин механізованого розмінування. Також було обстежено 6,5 кілометрів ліній електропередач та 18 приватних домогосподарств у різних районах Харківської області, зокрема Харківському, Ізюмському, Куп'янському, Богодухівському та Чугуївському районах.

Завдяки роботі саперів було виявлено та знешкоджено 86 одиниць ворожих мін, вибухівок та боєприпасів. У цих операціях брали участь 35 піротехнічних розрахунків ДСНС, які складалися з 176 саперів і використовували 74 одиниці техніки.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram Загалом, починаючи з початку бойових дій, піротехніки ДСНС обстежили приблизно 3806 гектарів території, перевірили 278 кілометрів автомобільних доріг, 2722 кілометри ліній електропередач, 159,5 кілометрів залізничних колій та 217,7 кілометрів газопроводів. Під час цих операцій вони виявили та знешкодили 80 478 вибухонебезпечних предметів. Раніше РЕДПОСТ писав, що у полі час проведення польових робіт поблизу с. Піски-Радьківські Борівської громади на вибухонебезпечному предметі підірвався трактор МТЗ . 52-річний тракторист загинув на місці.