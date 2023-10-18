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18.10.2023  12:30   Рита Парфенова

У Харкові перебої за світлом: як ходить транспорт

Уранці 18 жовтня 2023 року окупанти завдали удару по Індустріальному району Харкова.

тролейбус

UPD 12:55 Відновлено рух тролейбусів Комунальним шляхопроводом.

UPD 12:58 Відновлено роботу 1-го тролейбусного маршруту зі збільшеним інтервалом.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на пресслужбу ХОВА, тип озброєння встановлюється.

Внаслідок удару є пошкодження електромережі, можливі перебої зі світлом.

Фахівці екстрених служб працюють на місці та фіксують наслідки чергового російського терору.

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Соцмережі повідомляють, що є тимчасово зупинилися тролейбуси на Комунальному шляхопроводі.

Також немає напруги на проспекті Героїв Харкова (від Палацу спорту до стадіону ХТЗ), на проспекті Петра Григоренка.

Через відсутність напруги на проспекті Петра Григоренка стоїть 1-й тролейбусний маршрут.

Раніше РЕДПОСТ писав, що об 11.48 ранку 18 жовтня у Харкові пролунав вибух. Попередньо, влучанні було в Індустріальному районі міста.

Тэги:  транспорт, ракетний удар, агрессия россии, харьков
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