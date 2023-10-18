18.10.2023 12:37 Рита Парфенова

Ракетний обстріл Харкова: поранено жінку

Повідомлено про одного постраждалого від ракетного удару по Харкову вранці 18 жовтня 2023 року.

Про це у своєму телеграм-каналі повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ.

«Внаслідок ракетного удару по Харкову маємо інформацію про одну поранену жінку. Осколкові поранення. З нею вже працюють наші лікарі», - написав він.



У Обласному центрі екстреної медичної допомоги уточнили, що постраждалій 67 років. Це цивільна, яка отримала осколкові поранення. Постраждалу шпиталізовано до медичної установи.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що об 11.48 ранку 18 жовтня у Харкові пролунав вибух. Попередньо, влучанні було в Індустріальному районі міста. Внаслідок удару є пошкодження електромережі, можливі перебої зі світлом.