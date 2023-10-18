Квартирного злодія затримали на порушенні комендантської години у Харкові

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Патрульну поліцію Харківської області.

Цієї ночі, виконуючи службові обов'язки на території Салтівського району, поліцейські помітили чоловіка, який порушував комендантську годину.

Під час перевірки документів, правоохоронці встановили, що щодо цього чоловіка є розшук за обвинуваченням у скоєнні злочину, передбаченого частиною 3 статті 185 Кримінального кодексу України (крадіжка, яка супроводжується проникненням до житла, інших приміщень або сховища, або завдає значної шкоди потерпілому).

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Поліцейські передали громадянина слідчим органам.

Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині відбуватиме покарання за ґратами злочинець, який накрав на понад 650 тисяч гривень ювелірних виробів.