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18.10.2023  14:01   

На Харківщині чоловік забив співмешканку та скинув тіло до вигрібної ями: суд виніс вирок

12 років за ґратами проведе мешканець Харківщини, який забив співмешканку до смерті та скинув тіло жертви у вигрібну яму.

На Харківщині чоловік забив співмешканку та скинув тіло до вигрібної ями: суд виніс вирок

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру, трагедія трапилась 7 квітня 2022 року в одному з домоволодінь у м. Лозова у вечірній час, близько 20 години.

55-річний чоловік та його співмешканка, з якою той проживав останні десять років, вкотре почали сваритись, знаходячись на подвір'ї будинку. Зловмисник схопився і штовхнув потерпілу жінку у груди, що призвело до її падіння на тротуарну плитку. Подолавши її супротив, чоловік жорстоко побив жінку ногами по тулубу і голові. Тяжке побиття безпорадної жертви тривало близько 10 хвилин. Після цього чоловік залишив жінку на тому ж місці та повернувся до будинку.

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Наступного ранку, вийшовши на подвір’я і побачивши тіло співмешканки, зловмисник усвідомив, що вона мертва. Аби приховати злочин, він скинув труп у вигрібну яму, розташовану на території домоволодіння, а потім ще й засипав його вапном.
 
Однак уникнути відповідальності не вийшло — зловмисник був затриманий правоохоронцями.

На Харківщині чоловік забив співмешканку та скинув тіло до вигрібної ями: суд виніс вирок

Під час судового розгляду чоловік визнав вину лише частково. Він пояснив, що жінка знаходилась у стані алкогольного сп’яніння, поводилась агресивно і перша вдарила його по голові. За словами чоловіка, він не зміг стримати гнів і, знаходячись у шоковому стані, вбив співмешканку.

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Лозівської окружної прокуратури Харківської області обвинувальний вирок виніс Амур-Нижньодніпровський районний суд м. Дніпропетровська.

Суд визнав чоловіка винним в умисному вбивстві (ч. 1 ст. 115 КК України). Йому призначено покарання у виді 12 років позбавлення волі. Наразі триває строк на апеляційне оскарження.

Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харківській області судитимуть жінку за вчинення умисного тяжкого тілесного ушкодження, що призвело до смерті потерпілого.

Тэги:  вбивство, прокуратура, вирок, суд, харків
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