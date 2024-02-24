24.02.2024 08:55 Віталій Хінєвіч

Обстріли та пошкоджене домоволодіння: Харківщина на ранок 24 лютого

Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 20 населених пунктів Харківщини.



Обстріли та пошкоджене домоволодіння: Харківщина на ранок 24 лютого



Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

Близько 23:00 відбувся ворожий обстріл с. Вільхуватка Куп’янського району. Внаслідок обстрілу було пошкоджено приватне домоволодіння, господарчі будівлі. Постраждалі відсутні.

О 17:50 керованою авіабомбою обстріляно с. Вільхуватка Куп’янського району. Інформація про пошкодження та потерпілих не надходила. У 10:00 відбувся ворожий обстріл с. Синьківка Куп’янського району. Влучання по території.

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