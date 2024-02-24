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24.02.2024  08:55   Віталій Хінєвіч

Обстріли та пошкоджене домоволодіння: Харківщина на ранок 24 лютого

Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 20 населених пунктів Харківщини.


Обстріли та пошкоджене домоволодіння: Харківщина на ранок 24 лютого
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
 
Зокрема під ворожим вогнем перебували: Уди, Стрілеча, Вовчанськ, Бударки, Чугунівка, Тополі, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове та ін.
 
Близько 23:00 відбувся ворожий обстріл с. Вільхуватка   Куп’янського району. Внаслідок обстрілу було пошкоджено приватне домоволодіння, господарчі будівлі. Постраждалі відсутні.
 
О 17:50 керованою авіабомбою обстріляно с. Вільхуватка Куп’янського району. Інформація про пошкодження та потерпілих не надходила. У 10:00 відбувся ворожий обстріл с. Синьківка Куп’янського району. Влучання по території.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що на Куп’янському напрямку ворог здійснив 2 безуспішні атаки.
 
Тэги:  агрессия россии, харків
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