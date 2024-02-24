24.02.2024 09:35 Віталій Хінєвіч

Який радіаційний фон в Харкові та області на 24 лютого

Наскільки небезпечний радіаційний фон у Харкові та області, повідомили фахівці.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології, станом на 24 лютого 2024 року радіаційний фон (мкР/год) відповідає нормативним показникам:

Харків - 09

Золочів - 13

Богодухів - 12

Коломак - 10

Великий Бурлук - 11

Печеніги -12

Слобожанське - 15

Куп’янськ -10

Красноград - 11

Лозова - 11

Ізюм - 13

Усі показники у межах норми. Максимальна безпечна величина фону складає 25 мкР/год.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав про рівень радіації у Харкові та області на 23 лютого 2024 року.