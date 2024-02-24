24.02.2024 10:20 Віталій Хінєвіч

Правоохоронці показали наслідки обстрілу Харківської області

На Харківщині слідчі задокументували наслідки воєнних злочинів росіян.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

Протягом минулої доби військові рф наносили удари по населеним пунктам Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів.

Внаслідок обстрілу села Вільхуватка Куп’янського району пошкоджено приватне домоволодіння та господарчі будівлі.

В Куп’янську внаслідок артобстрілу пошкоджені багатоповерхівки, господарчі споруди, дорожнє покриття.

Також під вогнем росіян перебували села Уди, Стрілеча, Вовчанськ, Бударки, Чугунівка, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка та інші населені пункти.

На місцях подій працювали слідчо-оперативні групи, криміналісти та вибухотехніки. За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 20 населених пунктів Харківщини.