23.02.2024 09:15 Віталій Хінєвіч

Який радіаційний фон в Харкові та області на 22 лютого

Наскільки небезпечний радіаційний фон у Харкові та області, повідомили фахівці.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології, станом на 23 лютого 2024 року радіаційний фон (мкР/год) відповідає нормативним показникам:

Харків - 14

Золочів - 11

Богодухів - 12

Коломак - 11

Великий Бурлук - 13

Печеніги -11

Слобожанське - 15

Куп’янськ -10

Красноград - 10

Лозова - 11

Ізюм - 13

Усі показники у межах норми. Максимальна безпечна величина фону складає 25 мкР/год.

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Раніше РЕДПОСТ писав про рівень радіації у Харкові та області на 22 лютого 2024 року.