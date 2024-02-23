23.02.2024 09:40 Віталій Хінєвіч

Фахівці розповіли про водопілля 2024 року на річках Харківської області

Гідрометеорологічні умови зимового періоду були несприятливі для формування водопілля на річках області.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

Нестійкий температурний режим погоди, чередування коротких холодних періодів та відлиг протягом зими, обумовило малоактивне, нерівномірне снігонакопичення та неглибоке промерзання грунту. Такі умови притаманні для останніх років.

Гідрологічний режим водних об’єктів Харківської області у весняний період буде визначатися, перш за все, кількістю рідких опадів, їх інтенсивністю випадіння та температурним режимом кінця лютого - березня.

Руйнування льодового покриву на Печенізькому водосховищі очікується у першій декаді березня, що раніше середніх багаторічних строків на 5-10 діб.

Внаслідок відсутності весняного водопілля на р.Сів.Дінці та його притоках у Харківській області можливі наступні негативні наслідки:

ускладниться процес наповнення Печенізького водосховища. При відсутності достатнього припливу води до водосховищ у весняний період може загостритися екологічна ситуація у пониззі р.Сів.Дінця, тобто буде неможливим забезпечення промивки русел річок тощо;

будуть обмежені можливості наповнення природним стоком середніх і малих водосховищ, ставків різних форм власності;

у разі спекотної погоди із дефіцитом опадів у літній період, що має місце в останні декілька років, малі річки області можуть поступово увійти в маловоддя (гідрологічну посуху) літньо-осіннього періоду.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що три дні поспіль у Харкові фиксують рекорд температури.