23.02.2024 10:15 Віталій Хінєвіч

У Харкові проаналізували ціни на яйця та деякі товари бакалійної групи

Як зазначили в Департаменті адміністративних послуг та споживчого ринку, вартість кожного виду продукції залежить від виробника, пакування, обробки тощо.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

Товари власних торгових марок супермаркетів ціни зазвичай нижчі.

З осені 2023 року ціни на деякі товари знизилися. Зокрема, гречка подешевшала на 40,2 %, рис довгий – на 8,7 %, пшоно – на 21,5 %, манка – на 22,1 %, цукор – на 12,9 %. Водночас ціни на курячі яйця виросли на 15 %.

Станом на сьогодні:

гречана крупа у середньому коштує 26 грн/кг,

рис довгозернистий – 58 грн/кг,

рис круглозернистий – 59 грн/кг,

пшоно – 24 грн/кг,

манна крупа – 20 грн/0,8 кг,

цукор – 29 грн/кг,

пшеничне борошно – 19 грн/кг,

соняшникова олія – 58 грн/850 мл,

курячі яйця - від 45 до 67 грн/10 шт.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що ціни на картоплю продовжують зростати.