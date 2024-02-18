18.02.2024 20:07 Дмитро Колонєй
Ціни на картоплю продовжують зростати: чому саме
Що відбувається з цінами, що зросло, а що впало в ціні, розповів експерт.
Ціни на картоплю продовжують зростати: чому саме
Що подорожчало?
Овочі борщового набору. Морква, цибуля, капуста зросли у ціні у січні, але загалом подешевшали минулого року.
Картопля
Подорожчання овоча, на жаль, триваючий тренд. Зокрема у січні ціна на картоплю зросла на 42% до 21,5 грн за кг.
Чому зростають ціни на картоплю
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скорочення пропозиції,
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низька якість посадкового матеріалу і врожаю,
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недостатність потужностей для зберігання.
На цьому фоні спостерігається нарощування імпортних поставок з Латвії, Литви, Молдови, Польщі, Нідерландів.
Що подешевшало?
Найбільше подешевшав автогаз – на 14,5% або на 4,84 грн. на літрі, дешевшали також бензин і дизельне пальне.
Чуму впали ціни на автогаз?
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ціни на АЗС залежать від світових цін на нафту,
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налагодження поставок через західний кордон,
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падіння попиту через стрімке подорожчання у листопаді минулого року.
В силу залежності від імпорту і дій сусідніх країн ЄС, ситуація на паливному ринку є мінливою. У лютому (як це видно по поточному тижню) ціни на бензин і дизпаливо почали дещо зростати. Зниження цін на автогаз триває, але його темпи сповільнились.
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