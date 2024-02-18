18.02.2024 20:07 Дмитро Колонєй

Ціни на картоплю продовжують зростати: чому саме

Що відбувається з цінами, що зросло, а що впало в ціні, розповів експерт.



Ціни на картоплю продовжують зростати: чому саме



Як повідомляє РЕДПОСТ, за словами голови фінансового комітету Верховної Ради України Данили Гетманцева, становище з цінами наступне

Що подорожчало?

Овочі борщового набору. Морква, цибуля, капуста зросли у ціні у січні, але загалом подешевшали минулого року.

Картопля

Подорожчання овоча, на жаль, триваючий тренд. Зокрема у січні ціна на картоплю зросла на 42% до 21,5 грн за кг.

Чому зростають ціни на картоплю

скорочення пропозиції,

низька якість посадкового матеріалу і врожаю,

недостатність потужностей для зберігання.

На цьому фоні спостерігається нарощування імпортних поставок з Латвії, Литви, Молдови, Польщі, Нідерландів.

Що подешевшало?

Найбільше подешевшав автогаз – на 14,5% або на 4,84 грн. на літрі, дешевшали також бензин і дизельне пальне.

Чуму впали ціни на автогаз?

ціни на АЗС залежать від світових цін на нафту,

налагодження поставок через західний кордон,

падіння попиту через стрімке подорожчання у листопаді минулого року.

В силу залежності від імпорту і дій сусідніх країн ЄС, ситуація на паливному ринку є мінливою. У лютому (як це видно по поточному тижню) ціни на бензин і дизпаливо почали дещо зростати. Зниження цін на автогаз триває, але його темпи сповільнились.