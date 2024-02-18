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18.02.2024  20:07   Дмитро Колонєй

Ціни на картоплю продовжують зростати: чому саме

Що відбувається з цінами, що зросло, а що впало в ціні, розповів експерт.


Ціни на картоплю продовжують зростати: чому саме
Як повідомляє РЕДПОСТ, за словами голови фінансового комітету Верховної Ради України Данили Гетманцева, становище з цінами наступне.
 

Що подорожчало?

 
Овочі борщового набору. Морква, цибуля, капуста зросли у ціні у січні, але загалом подешевшали минулого року.
 

Картопля

 
Подорожчання овоча, на жаль, триваючий тренд. Зокрема у січні ціна на картоплю зросла на 42% до 21,5 грн за кг.
 

Чому зростають ціни на картоплю

  • скорочення пропозиції,
  • низька якість посадкового матеріалу і врожаю,
  • недостатність потужностей для зберігання.
 
На цьому фоні спостерігається нарощування імпортних поставок з Латвії, Литви, Молдови, Польщі, Нідерландів.
 

Що подешевшало?

 
Найбільше подешевшав автогаз – на 14,5% або на 4,84 грн. на літрі, дешевшали також бензин і дизельне пальне.
 

Чуму впали ціни на автогаз?

 
  • ціни на АЗС залежать від світових цін на нафту,
  • налагодження поставок через західний кордон,
  • падіння попиту через стрімке подорожчання у листопаді минулого року.
Зростають ціни на картоплю та овочі: чому саме
 
 
В силу залежності від імпорту і дій сусідніх країн ЄС, ситуація на паливному ринку є мінливою. У лютому (як це видно по поточному тижню) ціни на бензин і дизпаливо почали дещо зростати. Зниження цін на автогаз триває, але його темпи сповільнились.
Тэги:  картопля, ціни, овочі
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