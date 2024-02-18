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18.02.2024  18:47   Дмитро Колонєй

Від авіабомб загарбників постраждали три селища Харківщини

Про стан бойових дій на Харківщині ввечері 18 лютого 2024 року поінформували у Генштабі ЗСУ.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ бойова ситуація на Харківщині наступна.
 
 
  • На Слобожанському напрямку противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Ворог завдав авіаційного удару в районі Вільхуватки Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали  Козача Лопань, Лук’янці,  Гатище, Миколаївка Харківської області.
 
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  • На Куп’янському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів. Завдав авіаційних ударів в районах Петропавлівки та Борової Харківської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися  Синьківка, Петропавлівка, Кислівка, Котлярівка Харківської області.

 

Тэги:  агрессия россии, обстановка, харків
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