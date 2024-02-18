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18.02.2024  21:19   

У Харкові відбулася STEM-виставка, присвячена Міжнародному дню жінок та дівчат в науці (фото)

Захід відбувся 18 лютого в захищеному місці. Участь у ньому взяли науковці та науковиці 18 вищих навчальних закладів міста.


Фото: РЕДПОСТ
Відвідувачі заходу могли ознайомитися з науково-технічними розробками співробітниць вищих навчальних закладів Харкова, які  були представлені на різноманітних локаціях: зона STEM-виставки, зона презентації гуманітарних спеціальностей, зона спортивно-оздоровчої діяльності, зона охорони та безпеки, зона мистецьких спеціальностей, зона культурних заходів, повідомляє РЕДПОСТ.
 
За дорученням Харківського міського голови Ігоря Терехова за сумлінну і плідну працю, високий професіоналізм, вагомий внесок у розвиток науки в Україні та з нагоди Міжнародного дня жінок і дівчат у науці найкращим жінкам-науковцям Харкова Подяки мера вручила заступниця міського голови з питань охорони здоров'я та соціального захисту населення Світлана Горбунова-Рубан.
 
Організатор виставки – Молодь «Успішного Харкова». Захід відбувся за підтримки Департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту, Департаменту освіти та Департаменту культури Харківської міської ради.


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Тэги:  харків, виставка, наука
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