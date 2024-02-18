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18.02.2024  21:33   Дмитро Колонєй

Готуємо ефектну грецьку яєчню з фетою

Пропонуємо рецепт ідеального швидкого сніданку.

Як приготувати страпацаду - грецьку яєчню з фетою

Як пише РЕДПОСТ, головна перевага грецької кухні в тому, що вона є максимально здоровою. У всіх грецьких стравах використовується багато овочів, сиру та м'яса – у найкращих традиціях середземноморського регіону. Це ми ьблачимо ы на прикладі рецету яєчні.
 

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Грецька яєчня з фетою, страпацада

Продукти:

 

  • 2 яйця,
  • 1 помідор,
  • 2 ст. оливкової олії,
  • 60 г фети,
  • спеції,
  • зелень.

Покроковий рецепт приготування:

 

  1. Розкрошити фету.
  2. Очистити помідор.
  3. Натерти помідор на великій тертці
  4. Злегка обсмажити помідор на оливковій олії.
  5. Приправити за смаком
  6. Готувати 2-3 хвилини.
  7. Додати розфарбовану фету
  8. Готувати ще 1 хвилину.
  9. Влити збиті яйця
  10. Готувати, помішуючи, доки вони не схопляться.
  11. Посип яєчню зеленню.

 

Тэги:  рецепт, грецька яєчня, яйця, фета, помідори, олія
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