18.02.2024 21:33 Дмитро Колонєй
Готуємо ефектну грецьку яєчню з фетою
Пропонуємо рецепт ідеального швидкого сніданку.
Як пише РЕДПОСТ
, головна перевага грецької кухні в тому, що вона є максимально здоровою. У всіх грецьких стравах використовується багато овочів, сиру та м'яса – у найкращих традиціях середземноморського регіону. Це ми ьблачимо ы на прикладі рецету яєчні.
Грецька яєчня з фетою, страпацада
Продукти:
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2 яйця,
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1 помідор,
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2 ст. оливкової олії,
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60 г фети,
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спеції,
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зелень.
Покроковий рецепт приготування:
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Розкрошити фету.
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Очистити помідор.
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Натерти помідор на великій тертці
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Злегка обсмажити помідор на оливковій олії.
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Приправити за смаком
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Готувати 2-3 хвилини.
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Додати розфарбовану фету
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Готувати ще 1 хвилину.
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Влити збиті яйця
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Готувати, помішуючи, доки вони не схопляться.
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Посип яєчню зеленню.
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