Прогноз погоди у Харкові на 19 лютого

Вже вранці хмари зникнуть, та протягом усього дня у Харкові буде стояти ясна погода. Без опадів.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
19 лютого очікується хмарна погода з проясненнями. Вночі місцями невеликі опади, вдень без істотних опадів.
Вітер північний, 7–12 м/с.
Температура повітря: вночі 3–8° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла.
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Сьогодні емоційне тло може здатися спокійним, але будьте обережні - цей спокій може перетворитися на несподівані вчинки та емоційні пориви.
Вже вранці хмари зникнуть, та протягом усього дня у Харкові буде стояти ясна погода. Без опадів.
19 лютого відзначається День Державного Герба України.
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