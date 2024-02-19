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19.02.2024  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 19 лютого

Вже вранці хмари зникнуть, та протягом усього дня у Харкові буде стояти ясна погода. Без опадів.

прогноз погоди

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

19 лютого очікується хмарна погода з проясненнями. Вночі місцями невеликі опади, вдень без істотних опадів.

Вітер північний, 7–12 м/с.

Температура повітря: вночі 3–8° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла.

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Народні прикмети

  • Морози цього дня обіцяють бурхливу весну і сухе спекотне літо.
  • А на морози вказувала вода у криницях: якщо вона підіймається, то слід чекати морозної погоди.
  • Також холоди передвіщав північний вітер і зозуля, яка кує на сухому дереві.
  • Якщо сьогодні тепло, то березень буде холодним.
  • Якщо птахи сидять на верхівках дерев, слід очікувати на потепління.
Тэги:  прогноз погоди, погода, харків
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