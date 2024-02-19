19.02.2024 06:30 Рита Парфенова

Гороскоп на 19 лютого для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки

Сьогодні емоційне тло може здатися спокійним, але будьте обережні - цей спокій може перетворитися на несподівані вчинки та емоційні пориви.

Овен (21 березня – 20 квітня)

Овен здатний взятися за безліч важливих і цікавих справ! Особливо його залучатимуть проекти, пов'язані з облаштуванням особистого простору: будинки, дачі, машини. У Овна буквально сверблять руки в бажанні щось в них поміняти! Однак не встигне він взятися за реалізацію однієї ідеї, як на зміну їй прийде ще й ще… За міркуваннями про те, яка з них краща, Овен у понеділок навряд чи зможе довести хоча б одну до кінця.

Телець (21 квітня – 21 травня)

Телець буде стурбований діловими питаннями - аж до того, що якщо щось виходить з-під його контролю, він може сприйняти це як особисту образу! Загалом емоційна та надто гостра реакція на практичні завдання ризикує стати «візитною карткою» цього дня. Особливо якщо Тельцеві здасться, що оточуючі відлиняють від своїх обов'язків – він не дозволить нікому стати гальмом на шляху його прогресу!

Близнюки (22 травня – 21 червня)

Близнюки мають шанс стати центром тяжіння людей! Навколишні приходитимуть до них зі своїми проблемами, радощами, турботами, і у багатьох випадках Близнюки здатні надати їм реальну допомогу своєю участю чи підтримкою. Зірки радять їм не соромитись лізти у справи людей – якщо, звичайно, їх про це попросять. Альтруїзм Близнюків буде винагороджений – можливо, навіть за цим заняттям вони зустрінуть споріднену душу.

Рак (22 червня – 23 липня)

Раку ні за що не варто вплутуватися в конфлікт, який хоча б віддалено нагадує боротьбу за владу! Загалом у конфлікти вплутуватися не варто, а вже в такий особливо. Навіть якщо Рак здобуде перемогу, вона виявиться уявною – переможені з часом знайдуть можливість взяти реванш. Тому зірки радять Раку грати у команді за оточуючих, а не проти них. Особливо добре йому вдасться грати захисником, а не нападником.

Лев (24 липня – 23 серпня)

Лева хвилюватимуть питання справедливості – і його особисті, і глобальні. Образа від того, як з ним вчинили, почуття власної правоти та бажання цю правоту довести – подібні думки можуть потріпати Леву нерви. Втім, незважаючи на бойовий настрій, зірки категорично не радять Леву вплутуватися в суперечки про те, хто має рацію, а хто винен. ця тема буде болісною і майже напевно призведе до протилежного результату.

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Оточуючі перекладуть на плечі Діви левову частину своїх проблем та турбот! Діва готова надати їм підтримку та допомогу, навіть посунувши задля цього свої власні справи. Втім, прохачі можуть про це пошкодувати: Діва піддасть безжальному аналізу їх проблеми, зовсім не шкодуючи їхніх почуттів. Її слова будуть логічними, але нещадними. Отже, звертаючись до Діви за порадою, подумайте, чи хочете ви справді знати всю правду? Або воно не варте того?

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Організаторські здібності Терезів досягнуть величезних висот! Їхня жовта майка лідера буде видно здалеку, спонукаючи оточуючих слідувати за ними. Можливо, ситуація довірить турботам Терезів групу людей або вони самі візьмуть відповідальність на себе за якусь громадську справу. З будь-яким подібним заходом Терези впораються легко: вони сповнені енергії, ясно бачать мету і не проти кимось покомандувати!

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Скорпіона раз у раз відволікатимуть домашні турботи – не лише миттєві, а й ті, які давно накопичилися і вимагають рішення. Крім того, близькі можуть намагатися навперебій заволодіти його увагою, вимагаючи від Скорпіона допомоги, розуміння та підтримки. Оскільки Скорпіон розірватися не в змозі, йому доведеться розставляти пріоритети, прямо на ходу вирішуючи, яка зі справ важливіша і хто з оточуючих по-справжньому потребує її.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Стрілець матиме неймовірний дар переконання, причиною чого стане його послідовність і логічність. Він буде здатний крок за кроком переконати будь-кого: вовка в тому, що капуста корисна для здоров'я, донжуана – на користь вірності, і навіть власне начальство – в тому, що Стрільцю необхідно підвищити зарплату. А от у колі друзів сьогоднішнє розсудливість Стрільця може бути помилково названо занудством і стати мішенню для жартів!

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Чудовий день для того, щоб Козеріг присвятив його своїм фінансам. Несподівано в ньому може прокинутися талант бухгалтера, дозволивши досконало підбити рахунок своїм доходам і витратам. Навіть якщо Козеріг раптом виявить, що з його банківським рахунком щось не так, він зможе виправити ситуацію, обернувши справу до своєї вигоди. Якщо ж з грошима все гаразд, Козеріг не зменшуватиме їх кількість – він налаштований економити.

Водолій (21 січня – 19 лютого)

Водолій має бути готовим до того, що будь-які свої рішення, ідеї чи проекти йому доведеться як слід обґрунтувати! Навколишні не схильні вірити на слово, і навіть заразливі емоції Водолія або його ораторська майстерність не дадуть бажаного ефекту. Рецепт сьогоднішнього успіху для Водолія – логіка та лише логіка. Йому доведеться підготувати щось подібне до презентації, щоб пояснити крок за кроком свою думку і переконати оточуючих у правильності будь-яких своїх слів.

Риби (20 лютого – 20 березня)

Спостережливість та проникливість Риб можуть досягти висот, про які вони не підозрювали! Їхня інтуїція і логіка працюватимуть однаково чітко, дозволяючи Рибам проникати в суть речей і робити правильні висновки, як Шерлок Холмс, буквально на порожньому місці. У результаті людям довкола може здаватися, що Риби читають їхні думки! Самі ж вони здатні ненароком дізнатися пару-трійку фактів про оточуючих, які вони намагалися приховати.