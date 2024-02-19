19.02.2024 07:30 Рита Парфенова

19 лютого яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

19 лютого відзначається День Державного Герба України.





Саме 19 лютого 1992 року Верховна Рада України затвердила своєю Постановою Державний Герб незалежної України. Ним став золотий Тризуб на синьому щиті – національний символ українців часів визвольних змагань XX століття, який має статус малого герба та є головним елементом майбутнього великого герба.



Малий Державний герб – один із державних символів України нарівні з Конституцією, прапором і гімном. Зображення герба розміщується на печатках органів державної влади і державного управління, грошових знаках та знаках поштової оплати, службових посвідченнях, штампах, бланках державних установ.



Вже багато століть герб єднає українців та надає сил. Український тризуб уособлює для нас зв’язок поколінь, прагнення українського народу до власної державності, соборності та незалежності.



* * *



Всесвітній день захисту морських ссавців або Всесвітній день китів відзначається у багатьох країнах 19 лютого.



Екологічна дата вважається днем захисту не лише китів, а й усіх морських ссавців та різних інших живих істот, що мешкають у морях та океанах нашої планети.



Цей День було засновано у 1986 році, коли набув чинності мораторій на китовий промисел, запроваджений Міжнародною китовою комісією.



Історія полювання на китів налічує двісті з лишком років. Об'єктом особливої пристрасті мисливців була амбра – особлива речовина, що утворюється у кашалотів у кишечнику. Його використовували парфумери, щоб надати ароматам стійкість, і коштувало воно нечуваних грошей. Шматки амбри продавалися на вагу золота, а враховуючи, що вага їх досягала дюжини кілограмів, населення китів опинилася під загрозою. Однак тепер полювання на китів та торгівля китовим м'ясом – поза законом. По всьому світу.

Прикмети дня

За Новоюліанським календарем, сьогодні українські віряни вшановують пам’ять святого апостола Архипа.



За Юліанським календарем, 19 лютого православна церква вшановує пам’ять святителя Фотія, який був патріархом Константинополя.



У давнину в цей день подавали на стіл молочну кашу, щоб зміцнити здоров’я. Найчастіше для цього використовували кукурудзяну або ячну крупу.

Що не можна робити 19 лютого

Не рекомендують брати до рук уламки розбитого дзеркала.

Не варто нічого позичати.

Не варто приймати цього дня важливі рішення.

Також цього дня

1473 року народився Микола Коперник, великий польський астроном. Відомий як творець геліоцентричної системи світу.



1855 – директор Паризької обсерваторії Урбен Левер'є, астроном-теоретик, який вразив весь світ відкриттям у 1846 році восьмої планети Сонячної системи Нептуна, представив Паризькій академії наук оперативну карту погоди в Європі на інтервал часу між 9 та 10 годинами ранку того ж дня. Перша в історії науки синоптична карта, складена за погодними даними, надісланими до Парижа телеграфом з ряду європейських міст, започаткувала всесвітню службу погоди.



1878 – американський винахідник Томас Едісон запатентував прилад для механічного запису та відтворення звуку, який назвав фонограф. Цей винахід став початком ери аудіозапису.



1906 – Вільям Келлог заснував фірму Battle Creek Toasted Cornflake Company, яка продавала «сніданок-крупу», спочатку розроблену як здорове харчування для психіатричних пацієнтів. Тепер пластівці Келлога популярні у всьому світі.



1952 – народився Рю Муракамі, японський письменник, сценарист, режисер.



1964 – на екрани Франції вийшов фільм режисера Жака Демі «Шербурські парасольки» з Катрін Денєв у головній ролі.



1967 – народився Бенісіо Дель Торо, голлівудський актор пуерториканського походження («Великий куш», «Місто гріхів», «Страх і ненависть у Лас-Вегасі», «Те, що ми втратили»).



1992 – Верховна Рада України утвердила тризуб як малий герб України.



2000 – на Великій Китайській стіні 3200 осіб відсвяткували Міленіум, спорудивши найбільшого китайського дракона, що танцює, завдовжки 3048 метрів.



2002 – з конвеєра зійшов перший український гелікоптер «Ангел». Україна стала 6-ю країною у світі, яка самостійно виробляє гелікоптери.



2003 – у Києві відбулася прем'єра фільму «Мамай», який став першою повнометражною роботою режисера Олеся Саніна.



2003 – гурт «Massive Attack» випустив «100th window» – свій 4-й альбом.



2004 – кубинська курка знесла найважче яйце у світі – вагою 148 грам.



2010 – римсько-католицька церква зарахувала до лику святих черницю Марію Маккіллоп, це перша канонізована в католицькій церкві австралійка.



2014 – протистояння на Грушевського. Бійня на Інститутській. У відповідь на прийняття Верховною Радою України законів, направлених на звуження конституційних прав і свобод громадян, які відкривали шлях до масових репресій, з січня 2014 року в Києві на вулиці Грушевського почалось відкрите протистояння протестувальників з міліцією та внутрішніми військами. Апогею це протистояння досягло 19-20 лютого 2014 року.



2023 – початок розробки уцерської мови Кравчуком Кирилом Олександровичем як планова мова, яка буде в декілька разів легше за есперанто (мова досі перебуває в стані розробки, а інформація про її (включно й граматики) знаходиться в телеграм каналі "Уцерська мова").

Іменини відзначають:

за Новоюліанським календарем: Антон, Архіп, Богдан, Варлаам, Василь, Давид, Денис, Дмитро, Євген, Іван, Ігнатій, Корнілій, Лев, Леонтій, Лука, Макар, Максим, Микита, Микола, Опанас, Пахом, Сава, Самсон, Сергій, Тихін, Федір, Філіп, Хома, Ярослав.



за Юліанським календарем: Анатолій, Арсен, Василь, Дмитро, Іван, Максим, Марія, Марфа, Олександр, Севастьян, Христина, Юліан.