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23.02.2024  10:50   Віталій Хінєвіч

Через ворожі обстріли деякі населені пункти Харківщини без світла

Вночі обстрілу зазнали 3 населених пункти, відключено 1,6 тисячі споживачів.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Міністерство енергетики України.
 
Енергетикам вдалося заживити трьох абонентів, які були довгостроково відключені від електропостачання.
 
Всього залишаються без напруги 15,5 тисячі точок обліку.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що 22 лютого близько 23:00 ворожі БпЛА влучили на територію агропідприємства у селі Мокра Рокитна. Усього артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 20 населених пунктів Харківської області.
 
Тэги:  жкг, харків
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