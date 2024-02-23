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23.02.2024  08:25   Віталій Хінєвіч

На Харківщині внаслідок ударів ворожих безпілотників пошкоджено приватне агропідприємство

Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 20 населених пунктів Харківської області.


Фото надали у ХОВА
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
 
Зокрема під ворожим вогнем перебувала: Синьківка, Дворічна, Іванівка та ін.
 
О 23:15 зафіксовані влучання в с. Мокра Рокитне Харківського району. Внаслідок ударів ворожих безпілотників  пошкоджено приватне агропідприємство.
 
Виявлено 5 місць влучань, пошкоджені складський ангар, загинуло 15 корів.  Інформації щодо потерпілих не надходило.
 
Протягом доби противник п‘ять разів проводив наступальні дії в районі Синьківки та Табаївки. Без успіхів для нього.
 
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Тэги:  агрессия россии, харків
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