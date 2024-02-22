22.02.2024 08:54 Рита Парфенова

Який радіаційний фон в Харкові та області на 22 лютого

Наскільки небезпечний радіаційний фон у Харкові та області, повідомили фахівці.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології, станом на 22 лютого 2024 року радіаційний фон (мкР/год) відповідає нормативним показникам:

Харків – 13

Золочів – 12

Богодухів – 16

Коломак – 10

Великий Бурлук – 12

Печеніги – 13

Слобожанське – 12

Купянск – 11

Красноград – 12

Лозова – 10

Ізюм – 10

Усі показники у межах норми. Максимальна безпечна величина фону складає 25 мкР/год.

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Раніше РЕДПОСТ писав про рівень радіації у Харкові та області на 21 лютого 2024 року.