22.02.2024 08:43 Рита Парфенова

Окупанти вбили цивільного й зруйнували домівки на Харківщині

Одна людина загинула, ще одна отримала поранення внаслідок обстрілів військовими рф населених пунктів Харківщини протягом останніх 24 годин.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА, минулого дня ворожі артилерійські та мінометні обстріли зафіксовані у близько 15 населених пунктах Харківщини, зокрема: Синьківка, Дворічна, Іванівка та інші. Також були зазначені авіаудари, спрямовані на місцевості Мілове, Вільхуватка, Григорівка, Петропавлівка та інші.

Ворожі обстріли завдали таких руйнацій:

о 14:35 у селі Вільхуватка Куп'янського району зафіксовано пошкодження приватного будинку внаслідок ворожого обстрілу (КАБ). Немає інформації про потерпілих;

близько 14:00 в селищі Дворічна Куп'янського району одна цивільна особа загинула внаслідок обстрілу. Деталі події з'ясовуються;

о 12:40 селище Іванівка Куп'янського району було піддане мінометним та артилерійським обстрілам, у результаті яких одна 52-річна мирна мешканка отримала поранення.

Протягом доби противник провів три наступальні операції в районі Синьківки та Табаївки, але без успіху. Упродовж доби на території Харківської області групи вибухотехніків розмінували 12,41 гектарів території та знищили 681 вибухонебезпечний предмет.

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Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 22 лютого 2024 року.