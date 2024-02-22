Окупанти вбили цивільного й зруйнували домівки на Харківщині

Одна людина загинула, ще одна отримала поранення внаслідок обстрілів військовими рф населених пунктів Харківщини протягом останніх 24 годин.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА, минулого дня ворожі артилерійські та мінометні обстріли зафіксовані у близько 15 населених пунктах Харківщини, зокрема: Синьківка, Дворічна, Іванівка та інші. Також були зазначені авіаудари, спрямовані на місцевості Мілове, Вільхуватка, Григорівка, Петропавлівка та інші.
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Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 22 лютого 2024 року.
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Там, де раніше можливі були серйозні суперечки, зазвичай вдається знайти шлях до вирішення проблем за допомогою гумору або вигідних умов, які задовольняють обидві сторони.
У Харкові протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Вранішній сніг поступово перейде у дрібний дощ зі снігом, який ввечері зміниться дощем.
Щорічно 22 лютого відзначається Міжнародний день підтримки жертв злочинів.
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