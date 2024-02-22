Рятувальники загасили пожежу внаслідок авіанальоту ворога на село Харківщини

21 лютого близько 14:30 ворог атакував прикордонне село з літаків. Керовані бомби вдарили по житловому сектору, знищивши приватну оселю та спричинивши пожежу. Після прибуття рятувальників 12-ї частини ДСНС із селища Великий Бурлук, площа загоряння становила 80 квадратних метрів. Вдалося локалізувати пожежу у всіх осередках менш як за годину. На щастя, ніхто не постраждав.

О 15:20 рятувальники тієї ж частини проводили огляд інших місць у селі Вільхуватка, які також постраждали від ворожих бомбардувань. Було виявлено пошкодження у 7-ми приватних будинках та гаражі.

Загалом протягом доби з 21 по 22 лютого 2024 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 23 оперативних виїзди, з яких:

9 – на ліквідацію пожеж, 1 з яких спричинена ворожим обстрілом;

2 – проведення невідкладних робіт;

1 – на перевірку після обстрілу;

6 – на допомогу населенню;

5 – інші виїзди.



Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 33 одиниці вибухонебезпечних предметів.

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Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 22 лютого 2024 року.