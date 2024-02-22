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22.02.2024  08:14   Рита Парфенова

Рятувальники загасили пожежу внаслідок авіанальоту ворога на село Харківщини

Минулої доби рятувальники дев'ять разів виїзджали на гасіння пожеж, одна з яких спричинена ворогом.


Фото: ДСНС

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області, пожежа внаслідок обстрілу сталася у селі Вільхуватка Куп’янського району

21 лютого близько 14:30 ворог атакував прикордонне село з літаків. Керовані бомби вдарили по житловому сектору, знищивши приватну оселю та спричинивши пожежу. Після прибуття рятувальників 12-ї частини ДСНС із селища Великий Бурлук, площа загоряння становила 80 квадратних метрів. Вдалося локалізувати пожежу у всіх осередках менш як за годину. На щастя, ніхто не постраждав.

О 15:20 рятувальники тієї ж частини проводили огляд інших місць у селі Вільхуватка, які також постраждали від ворожих бомбардувань. Було виявлено пошкодження у 7-ми приватних будинках та гаражі.

Загалом протягом доби з 21 по 22 лютого 2024 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 23 оперативних виїзди, з яких:
9 – на ліквідацію пожеж, 1 з яких спричинена ворожим обстрілом;
2 – проведення невідкладних робіт;
1 – на перевірку після обстрілу;
6 – на допомогу населенню;
5 – інші виїзди.

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 33 одиниці вибухонебезпечних предметів.

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Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 22 лютого 2024 року.

Тэги:  дснс, пожежа, харків, агрессия россии
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