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22.02.2024  08:02   

Російські військові обстріляли мирні селища Харківщини та намагалися прорвати оборону ЗСУ

Наші воїни відбіли спроби ворога просунутись на Куп'янському напрямку.

війна в україні

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генштаб ЗСУ, бойова ситуація в Харківській області наступна:

  • на Слобожанському напрямку противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.
  • на Куп’янському напрямку, ворог здійснив 3 спроби наступу в районах населених пунктів Синьківка та Табаївка Харківської області.

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Авіаційних ударів зазнали населені пункти Харківщини:

  • Мілове,
  • Вільхуватка,
  • Григорівка,
  • Колодязне,
  • Митрофанівка,
  • Петропавлівка.

Під ворожий артилерійський вогонь потрапили понад 120 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині ввечері 21 лютого 2024 року.

Тэги:  генштаб, харків, агрессия россии
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