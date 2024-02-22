Російські військові обстріляли мирні селища Харківщини та намагалися прорвати оборону ЗСУ

Наші воїни відбіли спроби ворога просунутись на Куп'янському напрямку.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генштаб ЗСУ, бойова ситуація в Харківській області наступна:
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Авіаційних ударів зазнали населені пункти Харківщини:
Під ворожий артилерійський вогонь потрапили понад 120 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.
Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині ввечері 21 лютого 2024 року.
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Там, де раніше можливі були серйозні суперечки, зазвичай вдається знайти шлях до вирішення проблем за допомогою гумору або вигідних умов, які задовольняють обидві сторони.
У Харкові протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Вранішній сніг поступово перейде у дрібний дощ зі снігом, який ввечері зміниться дощем.
Щорічно 22 лютого відзначається Міжнародний день підтримки жертв злочинів.
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