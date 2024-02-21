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21.02.2024  19:33   Дмитро Колонєй

Сили оборони двічі зупинили спроби ворога наступати на Харківщині

Про стан бойових дій на Харківщині ввечері 21 лютого 2024 року поінформували у Генштабі ЗСУ.

Зупинили дві спроби ворога наступати на Харківщині ЗСУ
 
Як повідомляє РЕДПОСТ бойова ситуація на Харківщині наступна.
 
  • На Слобожанському напрямку противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Ворог завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Мілове, Вільхуватка, Григорівка Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Ветеринарне, Красне, Лук’янці, Гатище Харківської області.
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  • На Куп’янському напрямку ворог здійснив 2 спроби наступу біля Синьківки та Табаївки Харківської області. Завдав авіаційного удару в районі Петропавлівки Харківської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися Дворічна, Синьківка, Іванівка, Берестове Харківської області.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 21 лютого 2024 року.

 

Тэги:  агрессия россии, обстановка. харків
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