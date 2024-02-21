Правоохоронці розповіли, як знищили дві керовані авіабомби ворога на Харківщині (відео)

21.02.2024 20:16 Дмитро Колонєй

Вибухотехнічні групи поліції знищили ФАБ-250 та ФАБ-500 на Харківщині.

Як повідомляє РЕДПОСТ , у Куп’янському районі Харківщини вибухотехнічні групи поліції знешкодили керовані російські авіабомби.

Лише впродовж одного дня росіяни кинули на Куп’янськ 10 авіабомб ФАБ-250 та ФАБ-500 з керованими модулями планування та корекції. Кожна така «розумна» авіабомба містить в собі 250 або 500 кг смертоносної вибухівки. Дві з них - ФАБ-250 та ФАБ-500 - не вибухнули.

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Одна з них впала у житловому районі Куп’янська у дворі багатоповерхівок. Інша - на присадибній ділянці за житловими будинками у Куп’янському районі.

Луганські вибухотехніки, які у складі зведеного загону вибухотехнічної служби Національної поліції України працюють на Харківщині, демонтували з авіабомб детонатори та транспортували у безпечне місце для знищення.

Керівник вибухотехнічної групи, заступник начальника відділу вибухотехнічної служби ГУНП у Луганській області Сергій Ковальський розповів, що фахівці поліції досконало вивчили особливості таких боєприпасів та оперативно ліквідовують їх.

Вибухотехніки поліції часто працюють під артилерійськими обстрілами, у важких погодних умовах, очищуючи нашу рідну землю від смертоносних російських «подарунків».