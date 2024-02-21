21.02.2024 21:00 Дмитро Колонєй

У Харкові обстежили десятки хімічно небезпечних і вибухонебезпечних об’єктів

Стало відомо, що виявила спеціальна комісія у Харкові.



У Харкові обстежили десятки хімічно небезпечних і вибухонебезпечних об’єктів



Як повідомляє РЕДПОСТ , заступник міського голови Андрій Руденко на позачерговому засіданні міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій поінформував, що спецкомісією було досліджено 19 хімічно небезпечних і 17 вибухонебезпечних об’єктів, які розташовані в місті Харкові.

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У ході перевірки хімічно небезпечних об’єктів було встановлено, що шість з них не мають на території небезпечних речовин, а три підприємства не здійснюють виробничі процеси.

З 17-ти пожежонебезпечних об’єктів 12 не ведуть господарської діяльності. На обстежених об’єктах, які працюють, дотримані вимоги законодавства у сфері поводження з вибухонебезпечними речовинами, і керівництво підприємств не допускає одночасного зберігання значних обсягів нафтопродуктів у ємностях.

Департаменту по взаємодії з правоохоронними органами та цивільного захисту, Департаменту надзвичайних ситуацій разом з адміністраціями районів і відділом організації наглядово-профілактичної роботи Харківського районного управління ГУ ДСНС було доручено контролювати діяльність об’єктів, які використовують хімічно небезпечні та вибухонебезпечні речовини, на постійній основі.