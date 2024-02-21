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21.02.2024  21:00   Дмитро Колонєй

У Харкові обстежили десятки хімічно небезпечних і вибухонебезпечних об’єктів

Стало відомо, що виявила спеціальна комісія у Харкові.


У Харкові обстежили десятки хімічно небезпечних і вибухонебезпечних об’єктів
Як повідомляє РЕДПОСТ, заступник міського голови Андрій Руденко на позачерговому засіданні міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій поінформував, що спецкомісією було досліджено 19 хімічно небезпечних і 17 вибухонебезпечних об’єктів, які розташовані в місті Харкові.
 
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У ході перевірки хімічно небезпечних об’єктів було встановлено, що шість з них не мають на території небезпечних речовин, а три підприємства не здійснюють виробничі процеси. 
 
З 17-ти пожежонебезпечних об’єктів 12 не ведуть господарської діяльності. На обстежених об’єктах, які працюють, дотримані вимоги законодавства у сфері поводження з вибухонебезпечними речовинами, і керівництво підприємств не допускає одночасного зберігання значних обсягів нафтопродуктів у ємностях. 
 
Департаменту по взаємодії з правоохоронними органами та цивільного захисту, Департаменту надзвичайних ситуацій разом з адміністраціями районів і відділом організації наглядово-профілактичної роботи Харківського районного управління ГУ ДСНС було доручено контролювати діяльність об’єктів, які використовують хімічно небезпечні та вибухонебезпечні речовини, на постійній основі.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що за дорученням мера Харкова Ігоря Терехова у місті обстежать всі місця зберігання нафтопродуктів та інші небезпечні обʼєкти.
Тэги:  перевірка, агрессия россии, харків
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