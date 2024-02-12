12.02.2024 18:22 Дмитро Колонєй

У Харкові обстежать всі місця зберігання нафтопродуктів та інші небезпечні обʼєкти

Відповідне доручення дав мер Харкова Ігор Терехов.



У Харкові обстежать всі місця зберігання нафтопродуктів та інші небезпечні обʼєкти



Як повідомляє РЕДПОСТ , мер Харкова Ігор Терехов доручив міській комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій обстежити всі місця зберігання, транспортування і реалізації нафтопродуктів та інші небезпечні обʼєкти на території Харкова.

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"Прошу бізнес з розумінням поставитися до таких перевірок, адже сьогодні ми повинні зробити все від нас залежне, щоб запобігти жахливим наслідкам можливих атак з боку РФ" - зазначив Ігор Терехов.