12.02.2024 18:22 Дмитро Колонєй
У Харкові обстежать всі місця зберігання нафтопродуктів та інші небезпечні обʼєкти
Відповідне доручення дав мер Харкова Ігор Терехов.
У Харкові обстежать всі місця зберігання нафтопродуктів та інші небезпечні обʼєкти
Як повідомляє РЕДПОСТ
, мер Харкова Ігор Терехов доручив міській комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій обстежити
всі місця зберігання, транспортування і реалізації нафтопродуктів та інші небезпечні обʼєкти на території Харкова.
"Прошу бізнес з розумінням поставитися до таких перевірок, адже сьогодні ми повинні зробити все від нас залежне, щоб запобігти жахливим наслідкам можливих атак з боку РФ" - зазначив Ігор Терехов.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ
писав, що внаслідок влучання ворожих БПЛА по житловим кварталам та цивільній інфраструктурі Немишлянського району міста Харкова сталися масштабні пожежі
за різними адресами. Загинули сім людей
– дві родини, у тому числі троє хлопчиків.
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